La Justicia resolvió este viernes dejar en libertad a la mujer acusada de abandonar a su bebé recién nacido en la vía pública en la localidad bonaerense de Merlo. La decisión fue tomada por el juez de la causa al considerar que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento del proceso judicial.

El magistrado también evaluó la situación económica de la imputada como un elemento determinante para descartar la posibilidad de que intente escapar. Mientras avanza la investigación, la mujer seguirá vinculada al expediente bajo la acusación de abandono de persona.

Según trascendió en el expediente, otro de los elementos que influyó en la resolución judicial fue la interpretación de que no habría existido la intención de dejar al bebé “a su suerte”. De acuerdo con esa hipótesis, el lugar donde fue abandonado habría sido elegido por tratarse de una zona transitada, con la expectativa de que alguien lo encontrara rápidamente.

El hecho se conoció este miércoles cuando efectivos del Comando de Patrullas recorrían la zona de Juan XXIII al 4600 y Russell, en jurisdicción de la Subcomisaría Matera. En ese momento, una joven de 21 años que caminaba hacia una parada de colectivo advirtió la presencia de una bolsa de friselina abandonada sobre la vereda y dio aviso a la Policía.

Al revisar el contenido, los efectivos encontraron dentro a un bebé de sexo masculino que aún tenía el cordón umbilical y presentaba signos vitales. De inmediato fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde quedó internado bajo observación médica.

Fuentes sanitarias indicaron que el recién nacido se encuentra en estado de salud estable.

Tras el hallazgo, la zona fue preservada para realizar pericias y el Grupo Táctico Operativo inició un relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios a vecinos del lugar para reconstruir lo ocurrido.

A partir de esas tareas investigativas, los agentes lograron identificar y detener a la madre del bebé, una mujer de 32 años que, según la investigación preliminar, habría dado a luz en su domicilio y posteriormente dejó al niño en la vía pública. La causa continúa en manos de la Justicia mientras se avanza con las diligencias correspondientes.