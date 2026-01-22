¿Intentó conquistarla? El mensaje íntimo que Nico Vázquez le mandó a Lali Espósito

Nico Vázquez relató el particular episodio vivido al enterarse del compromiso de su amiga Lali Espósito. Mientras realizaba una entrevista para TN durante el ensayo general de la obra Rocky, la noticia lo tomó totalmente desprevenido frente a las cámaras.

Al recordar ese momento, el actor le confesó a Ángel de Brito en Bondi Live: "¿Sabés cómo me enteré? Al aire, un pelot…". Su reacción inicial fue de absoluta sorpresa: "¿Cómo que se casa Lali? No sabía nada". Pese a no haber recibido aún una participación oficial, bromeó sobre su asistencia al evento: "Calculo que me va a invitar".

Tras finalizar su jornada, Vázquez decidió contactarla de inmediato con un afectuoso "Hola enana". La respuesta de la artista llegó al día siguiente, confirmando los rumores: "Me lo tenía guardado, ¿viste? Sí, me caso. No lo podés creer".

Sobre el presente de la cantante, el actor, quien atraviesa su propio proceso tras divorciarse de Gimena Accardi y comenzar un romance con Dai Fernández, expresó: "Estoy feliz porque la veo feliz a ella". Además, profundizó en el bienestar de su colega destacando: "La veo muy feliz y hace mucho que no la veía así. Me parece que está en un gran momento, en todo sentido. Es espectacular".