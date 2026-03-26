Un intento de hurto fue frustrado este jueves por la mañana en el barrio Valle Grande, en Rawson, cuando vecinos lograron reducir a un sospechoso que escapaba con una montura sustraída. El hecho quedó en manos de la UFI de Flagrancia.

El episodio ocurrió el 26 de marzo, alrededor de las 8:52, en una vivienda del barrio Valle Grande. Según informaron fuentes policiales, el damnificado advirtió la sustracción de una montura de caballo con sus respectivos cordones y una colcha blanca, luego de ser alertado por un vecino que pasaba por el lugar en una carretela.

La montura que fue sustraída de la casa Alexis Nahuel Nietos.de

A partir de ese aviso, salió de su domicilio junto a otras personas y observó a un hombre con remera azul y gorra blanca que huía por un descampado en dirección al barrio Conjunto 8. Durante la fuga, el sospechoso arrojó el elemento sustraído hacia un cañaveral con la intención de descartarse de la prueba.

Minutos más tarde, cerca de las 9:12, el sujeto fue interceptado en inmediaciones del barrio Conjunto 8, donde fue reducido por vecinos tras un forcejeo. En ese momento, personal del Comando Radioeléctrico Sur, junto a efectivos de la Comisaría 35°, arribó al lugar tras ser comisionado por el 911.

Los uniformados procedieron a la aprehensión del sospechoso, identificado como Axel Nahuel Casteo Gil, de 27 años, domiciliado en el barrio Valle Grande, sector 4. Posteriormente, realizaron un rastrillaje en la zona por donde el individuo había escapado y lograron encontrar la montura entre un cañaveral, la cual fue reconocida por el damnificado como de su propiedad.

El procedimiento fue comunicado al sistema acusatorio. En el lugar intervino el ayudante fiscal Oscar Oropel, quien, tras consultar con el fiscal de turno Francisco Micheltorena, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el delito de hurto simple en grado de tentativa. El detenido quedó a disposición de la Justicia.