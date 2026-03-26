Morena Rial podría ser condenada a tres años de prisión efectiva si la Justicia homologa el acuerdo de juicio abreviado firmado entre el Ministerio Público Fiscal y su defensa. La joven, de 26 años, está acusada de participar en una serie de robos en viviendas de Villa Adelina, en San Isidro, y en la localidad de Castelar.

El acuerdo deberá ser validado por la jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro. De ser aprobado, la hija del periodista Jorge Rial dejaría atrás el beneficio de arresto domiciliario que mantenía hasta el momento. Fuentes judiciales indicaron que la defensa podría solicitar la libertad condicional una vez homologado el convenio.

La investigación está a cargo del fiscal general adjunto Patricio Ferrari, quien ya había elevado la causa a juicio en diciembre pasado. En ese momento, acusó a Rial del delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción. Según el expediente, son al menos tres los hechos que se le adjudican junto a otros integrantes de la banda, mientras que una cuarta sospechosa permanece prófuga.

Uno de los episodios ocurrió el 18 de enero de 2025 en una vivienda de Villa Adelina. De acuerdo con la reconstrucción judicial, el grupo actuó con roles definidos y aprovechó la ausencia de los propietarios, que se encontraban de vacaciones. “Se constituyeron con fines de robo, mediante un plan previamente acordado y con clara división de roles”, sostuvo el fiscal en su dictamen.

Según la causa, Rial conducía el vehículo en el que se movilizaba la banda, mientras que otros integrantes ingresaron a la propiedad tras cortar la energía eléctrica, forzar una reja y acceder al interior. Allí sustrajeron distintos objetos de valor, entre ellos una notebook.

Además, la joven fue vinculada a otro robo en Castelar, donde se habría obtenido un botín importante que incluía dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y perfumes. En su declaración, Rial negó su participación en ese hecho, aunque reconoció su presencia en el episodio de Villa Adelina.

Para el fiscal Ferrari, las pruebas reunidas son suficientes para sostener la responsabilidad penal de los imputados. “La evidencia demuestra la responsabilidad de los encartados en los hechos”, afirmó en el requerimiento de elevación a juicio.

Ahora, la definición del caso dependerá de la decisión judicial sobre el acuerdo. Si es homologado, Morena Rial quedará a un paso de cumplir una condena de tres años de prisión efectiva por los delitos investigados.