La causa por el Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo movimiento clave: dos expresidentes de OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado) en San Juan se presentaron de manera espontánea ante la Justicia para ponerse a disposición y ofrecer pruebas en la investigación por presuntas irregularidades en la obra. Se trata de los ingenieros Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, quienes decidieron anticiparse a un eventual avance judicial en su contra y participar activamente del proceso.

Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol se pusieron a disposición de la Justicia. (Foto: archivo HUARPE).

La presentación fue realizada este jueves 26 a través del abogado Nasser Uzair, quien representa a los exfuncionarios que estuvieron al frente del organismo durante la adjudicación y ejecución del acueducto, en el período comprendido entre 2015 y 2023, durante los mandatos del entonces gobernador Sergio Uñac.

La decisión de presentarse no responde a una citación de la Fiscalía, sino a una estrategia de defensa frente al curso de la causa, que todavía se encuentra en etapa preliminar. “Creemos oportuno, por la responsabilidad funcional que puedan llegar a tener, presentarnos, ofrecer pruebas, aclarar la situación y colaborar con la investigación”, dijo Uzair.

El propio abogado dejó en claro el trasfondo de la movida: por el rol que tuvieron en la obra, los exfuncionarios podrían ser los primeros en quedar bajo la lupa si la investigación avanza hacia imputaciones.

“Quien fue cabeza de esta adjudicación y ejecución de la obra fue OSSE. Y las personas a las cuales represento son quienes podrían tener responsabilidad funcional directa”, explicó el representante y agregó que "Entendemos que del curso de la investigación, en el caso que se deba formalizar por algún hecho, seguramente por la responsabilidad funcional que tienen, serían los primeros en formalizarse la imputación”.

Pruebas y respaldo técnico

En su presentación, los exfuncionarios no aportaron documentación en esta primera instancia. “Hemos ofrecido colaborar con la investigación y acercar pruebas que creemos que son fundamentales para dilucidar esta investigación previa”, dijo Uzair, y agregó que pusieron a disposición especialistas que participaron directamente en la obra.

“Ofrecemos hasta terminales técnicos de personas que han participado en la ejecución, en la fiscalización y certificación de la obra llamada Gran Tulum”, contó.

Este punto cobra relevancia en una causa donde el eje está puesto en aspectos técnicos, como la calidad de los materiales utilizados y el proceso de ejecución del acueducto.

“Lo que pedimos es que se nos dé participación con el objeto de llegar a la conclusión de lo que supuestamente se habla de irregularidades en la ejecución de la obra”, esgrimió Uzair.

Una causa en etapa inicial

La investigación por el Acueducto Gran Tulum, a raíz de la denuncia presentada por el abogado y dirigente político Marcelo Arancibia, se encuentra en una fase preliminar, centrada en la recolección y análisis de documentación técnica y administrativa.

El foco está puesto en determinar si existieron irregularidades en la licitación y ejecución de la obra, especialmente en relación a los materiales utilizados, tras informes que pusieron en duda la aptitud de los caños instalados para el transporte de agua potable.

Por el momento, no hay imputaciones ni calificación legal definida, pero la causa avanza con la incorporación de pruebas y no se descartan nuevas medidas.

En ese escenario, la presentación de los expresidentes de Obras Sanitarias introduce un nuevo elemento político y judicial: la decisión de quienes estuvieron al frente del organismo de anticiparse, participar y defender su actuación en una obra clave para la provincia.