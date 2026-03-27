La comisión de Acuerdos del Senado firmó el jueves el pliego de la neuquina Lucila Crexell como embajadora argentina en Canadá, en medio de una gran polémica desatada, puesto que tiene acusaciones de haber cambiado la voluntad de su voto para el tratamiento de la Ley Bases y negociar un cargo privilegiado a favor del oficialismo.

El dictamen contó con 13 firmas y la patagónica está a un paso ocupar la embajada de manera formal. El peronista no acompañó la decisión y volvió a reclamar los lugares que le corresponden por criterio de proporcionalidad.

En el marco de la reunión de la comisión que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, Crexell – que fue senadora hasta el 10 de diciembre del 2025- se presentó ante los legisladores después de que la oposición kirchnerista marcara durante meses su supuesto cambio de parecer ante el debate de la ley Bases de 2024.

“Pagué un costo emocional y personal muy alto por una operación política que por suerte terminó la justicia esclareciendo cómo fueron los hechos. Me imputan un delito cuando la justicia ya se expidió”, respondió Crexell.

La neuquina se defendió de las acusaciones explicando el proceso de votación de la ley bases en 2024: “Fue un acuerdo previo. Cuando alguien muy mal intencionado dejó trascender en un momento de negociaciones, de las que estaban a cargo los gobernadores, se avanzó en la designación y por eso se estaba preparando el expediente para mandar el pliego. La fecha es después del hecho periodístico que da a conocer esa designación”, indicó.

Asimismo, afirmó que “el día de la votación hubo denuncias penales que puedo entender que han sido maniobras para evitar mi voto y las cuales han sido archivadas por inexistencia del delito y haber sido hechas sobre especulaciones periósticas. Para mí es un tema cerrado y no quiero polemizar sobre un aspecto en el que la Justicia ya se expidió”.

Sin embargo, desde la oposición insistieron en el repudio del pliego de Crexell. Juliana Di Tullio expresó: “La oposición va a votar en contra porque esta postulación está viciada, le guste o no, tiene que dar explicaciones porque sucedió algo gravísimo, ya que canjeando un lugar está donde está”.

“Resulta que me quieren decir que el presidente de la república la designa en ese lugar con el currículum que tiene. Nos conocemos hace muchos años, y no es por el currículum que tiene, es por los favores y votos prestados”, agregó.

“El bloque del peronismo no tiene ganas de ir a Canadá y ser recibido por alguien que está cuestionado moral y éticamente”, concluyó.

Al finalizar, la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, se manifestó a favor de la designación de Crexell y sostuvo: “Nuestro gobierno está muy orgulloso de que sea la próxima embajadora en Canadá, no solamente es un perfil profesional adecuado, sino que representa la provincia con más intereses en ese país. Eso marca una línea clara respecto a algún gobierno que le da apertura a las relaciones internacionales”, agregó.