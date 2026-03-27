Este jueves por la noche, los gremios docentes de San Juan cumplieron con la convocatoria al “Ruidazo Docente” y protagonizaron una movilización en el microcentro capitalino en rechazo a la última propuesta salarial. La protesta fue impulsada en conjunto por UDAP, UDA y AMET, en un nuevo capítulo del conflicto paritario con el Gobierno provincial.

La concentración principal tuvo lugar cerca de las 20 en las inmediaciones de la Catedral, desde donde los manifestantes iniciaron una marcha que rodeó la Plaza 25 de Mayo. Según informaron fuentes policiales, participaron alrededor de 100 personas, en una jornada que se desarrolló sin incidentes.

La modalidad elegida fue la del “ruidazo”, una forma de visibilizar el reclamo mediante la utilización de silbatos, bocinas y otros elementos sonoros. Con esta metodología, los docentes buscaron expresar su malestar frente a la situación salarial y la falta de acuerdo en la negociación con el Ejecutivo.

El reclamo se da en un contexto de tensión con el Gobierno, luego de que los sindicatos rechazaran la última oferta presentada en paritarias por considerarla insuficiente frente al escenario inflacionario. En ese marco, la protesta en Capital se sumó a una serie de acciones que el sector viene desarrollando para presionar por una mejora en los ingresos.

La manifestación no se limitó solo a la Capital. En distintos departamentos de la provincia también hubo convocatorias similares, con concentraciones en plazas de Albardón, Calingasta, Iglesia, Pocito, Sarmiento, Valle Fértil y Jáchal. En cada uno de esos puntos, docentes locales replicaron la modalidad del ruidazo, con el objetivo de amplificar el reclamo en todo el territorio sanjuanino.

La palabra de los gremios

En el marco del “Ruidazo Docente” que se realizó en la Plaza 25 de Mayo, los principales referentes sindicales de la provincia expusieron sus críticas al Gobierno y ratificaron la continuidad del reclamo salarial.

La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, fue una de las voces más duras contra el Ejecutivo y cuestionó el incumplimiento de compromisos asumidos en la negociación paritaria. “Nosotros vamos a seguir alzando nuestra voz, diciendo que no estamos satisfechos con lo que ha hecho el gobierno. El ministro nos mintió, nos dijo que después de esa suma no remunerativa iba a pasar a ser remunerativa, cuando le dijimos que lo deje escrito no lo hizo”, afirmó. En ese sentido, remarcó el rechazo del gremio a los montos no remunerativos: “Nos ha costado mucho tener nuestro sueldo todo remunerativo, entonces ahora decimos no aceptamos esa suma”.

Por su parte, la secretaria general de UDA, Karina Navarro, puso el foco en el nivel de convocatoria y lo vinculó con el temor de los docentes a posibles sanciones. “El docente tiene temor a la exposición, a que nos descuenten, esa es la lectura de la convocatoria del día de hoy”, señaló. Además, criticó aspectos administrativos del Gobierno: “Demuestra la desprolijidad de la parte legal y el procedimiento administrativo que debe cumplir. Podrían estar los CENS en cada plaza, pero resulta que justo hoy se ocurrió hacer el inicio del ciclo electivo”.

En tanto, desde AMET, su secretario general Daniel Quiroga relativizó la cantidad de asistentes y destacó el carácter provincial de la medida. “Nosotros sabíamos que no iba a venir mucha gente, pero recordemos que esta marcha también se hace en los departamentos”, explicó. A su vez, planteó el eje del reclamo: “Esto expresa el descontento por la unilateralidad del gobierno en liquidar los sueldos de la manera que lo han liquidado. Nuestro gremio quiere que toda la plata que le llegue al docente sea en blanco”.

Pese al escenario de tensión, el dirigente dejó abierta la puerta al diálogo: “Yo pienso que el diálogo nunca se cierra y pueden ver que es poca o mucha gente, pero no importa”.