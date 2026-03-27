Pocito fue anfitrión del Foro de Comunicación Peronista para municipios

Mejorar y fortalecer la gestión municipal a través de la comunicación política y afrontar los desafíos de los territorios digitales, fueron los objetivos planteados en el Foro de Comunicación Peronista. Un espacio de reflexión y formación militante que reunió a referentes partidarios los departamentos y de varias ciudades del país para debatir sobre políticas públicas, gestión y comunicación al servicio de la ciudadanía.

Fue una jornada gratuita y abierta a todo el público interesado en la comunicación política y social, la gestión pública y la tecnología digital al servicio de la administración municipal. Tuvo lugar en el complejo Tierras Negras, en Pocito y contó con la presencia del intendente Fabián Aballay y otros cuadros políticos identificados con el peronismo.

Mario Caruso habló sobre WhatsApp como eje fundamental en la comunicación política.

Con el lema “Comunicar para Gobernar: Poder, agenda y consenso en contextos complejos”, la invitación convocó a un gran número de participantes provenientes de otras gestiones municipales locales de extracción peronista, como también de municipios de Santa Fe y de la Provincia de Buenos Aires.

Romina Galzerano disertó sobre nuevos sentidos de identidad territorial.

El encuentro propició una instancia de reflexión, formación y debate sobre los desafíos actuales de la comunicación pública en contextos de crisis política, social y hegemonía tecnológica, para la construcción de agenda pública.

Además, los panelistas y disertantes abordaron estrategias, clima social, el rol de los medios de comunicación, el uso de inteligencia artificial en comunicación pública y la gestión de narrativas políticas.

Marcos Raimundi, instó a trabajar mejor preparados en el territorio digital.

La apertura del foro la dio el propio intendente Fabián Aballay. “Estamos para trabajar y fortalecer la comunicación política como estrategia para llegar de la mejor manera a estar con la comunidad y fortalecer la gestión en tiempos difíciles”, expresó el mandatario comunal.

Apertura del FOCOP con el intendente Aballay.

También, hizo referencia sobre el contexto político y económico actual y cómo el rol de los municipios es central para afrontar las crisis: “el municipalismo ha cambiado y debemos atender las situaciones urgentes que tienen los ciudadanos que no son escuchados y están abandonados por el gobierno provincial y el gobierno nacional”.

Las exposiciones y experiencias positivas

A la hora de las disertaciones, quien inició la ronda fue Marcos Ramundi, de Mar Chiquita, quien explicó los fundamentos y el origen del FOCOP, donde también dejó varias reflexiones acerca de los desafíos en tiempos de inestabilidad política y social.



Luego, tuvo lugar el panel “Gestión, narrativa y medios propios”, el cual fue presentado por Noelia Piñeiro y Romina Galzerano, en representación de la Municipalidad de Florencio Varela -municipio con más de 600 mil habitantes- la temática que abordaron giró en torno a la gestión pública para construir sentido y pertenencia territorial, sin caer en slogan vacíos o propaganda común y corriente.

En detalle, lo interesante de estas disertaciones, fue el planteo de formular políticas públicas en la localidad aprovechando las ventajas de la plataforma como TikTok, YouTube o Instagram, hasta una necesaria preparación en el trabajo con IA generativa.

“Necesitamos generar contenido saludable en el territorio digital, no solo con la clásica manera de sostener una gestión con afiches o boletas. Tenemos que llevar la bandera de la justicia social en lo más alto nuevamente y hacer que San Juan y el país vuelva a pintarse de colores celestes y blancos”, comentó Raimundi.

Mientras que, escenarios donde hay hostilidad y agresiones a los medios de comunicación por parte de los gobiernos, también debe afrontarse con otras lógicas de sentido territorial.

“Comunicar es un servicio en el territorio no, para bajar al barrio, sino que estamos todos en él”, es en parte la premisa esencial que sostuvieron Piñeiro y Galzerano. Conceptos clave como “escucha activa”, “empatía”, “autocrítica lingüística”, fueron los nuevos aportes que brindaron las especialistas.

Mientras que, en la conferencia “WhatsApp, la columna vertebral”, Mario Caruso trabajó sobre el rol central de esta plataforma en la organización de la comunicación política actual, vinculando orden, poder y gobernabilidad.

Por su parte, Tobías Crudeli presentó la charla “Inteligencia Artificial sin humo”, enfocada en los usos concretos de la IA que pueden fortalecer la comunicación pública y diferenciarse de las tendencias que solo generan apariencia.

Esteban Concia compartió “Claves de la comunicación política en 2026”, con un análisis de las reglas actuales para comunicar sin perder legitimidad ni poder político.

Y en la conclusión, el consultor Gustavo Córdoba, expuso sobre clima social y escenario político, interpretando los datos de opinión pública y las señales que anticipan los próximos movimientos del sistema político.

Plan estratégico para Pocito

Mientras el público ingresaba al complejo gastronómico ubicado a pocos metros de la Ruta 40, en la mesa de acreditaciones había volantes con códigos QR que se compartieron entre los asistentes a las conferencias.

El contenido de esos volantes, se podía acceder, mediante un celular, a un documento electrónico que mostraba el “Plan Estrategico 2024/2036” para Pocito. Este material fue distribuido por la Municipalidad de Pocito y muestra un diagnostico sobre el estado actual del departamento, sus posibilidades y limitaciones, además de otros datos demográficos y económicos. En este documento, detalla las intenciones de la gestión para planificar a largo plazo, obras y acciones de gobierno en múltiples áreas. Fue como una suerte de plataforma política pensada para el futuro del departamento.



