Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 marcarán un cambio significativo en las reglas de participación, ya que solo mujeres biológicas podrán competir en las categorías femeninas, según una nueva disposición que impulsa el Comité Olímpico Internacional.

La medida busca establecer criterios más estrictos en torno a la elegibilidad en el deporte femenino y comenzará a aplicarse a partir de esa cita olímpica, generando repercusiones en el ámbito deportivo internacional.

Desde el organismo sostienen que el objetivo es garantizar la equidad competitiva en las disciplinas femeninas, en medio de un debate global sobre la inclusión y las condiciones de participación en el alto rendimiento.

La decisión implica que atletas transgénero no podrán competir en pruebas femeninas bajo este nuevo esquema, lo que abre una fuerte discusión entre quienes apoyan la medida por razones deportivas y quienes la cuestionan por considerarla discriminatoria.

El anuncio se produce en un contexto donde distintas federaciones deportivas ya venían implementando regulaciones similares, en busca de definir criterios claros sobre la participación en competencias oficiales.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 serán así el escenario donde se aplicará esta normativa, que promete generar impacto tanto en la organización como en la conformación de las delegaciones de cada país.

Mientras tanto, el debate continúa abierto a nivel internacional, con posiciones enfrentadas entre organismos, atletas y especialistas, en torno a cómo equilibrar la inclusión con la competencia justa en el deporte.