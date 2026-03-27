Rivadavia sumó un nuevo espacio público renovado con la inauguración de la Plaza Las Marías, ubicada en el Barrio Natania XV. La obra, presentada por el intendente Sergio Miodowsky, incluyó mejoras integrales en infraestructura, iluminación, accesibilidad y equipamiento urbano, con el objetivo de optimizar el uso del espacio por parte de los vecinos.

La intervención fue ejecutada por la Secretaría de Obras municipal y contempló la construcción de 300 metros cuadrados de veredas, junto con 140 metros lineales de cordones internos y externos. Además, se incorporaron rampas para garantizar la accesibilidad en todo el predio.

La obra consistió en la renovación del espacio verde para los vecinos.

En cuanto al equipamiento, la plaza fue completamente renovada con la instalación de bancos, cestos de residuos y aparatos de salud destinados a promover la actividad física al aire libre. A esto se sumó una nueva pérgola metálica central con enredaderas, acompañada por forestación con fresnos americanos, rosales y cortaderas, en una iniciativa que contó también con la participación de vecinos.

Uno de los ejes principales de la obra fue la iluminación. Se colocaron 16 columnas metálicas de 4,50 metros de altura con luminarias LED Garden de 100 watts, lo que permite mejorar la visibilidad y el uso del espacio durante la noche.

“Nuestra prioridad es que el vecino de Rivadavia se sienta orgulloso de su barrio. No se trata solo de cemento y luces, se trata de que los chicos tengan un lugar seguro donde jugar y los abuelos un espacio digno para disfrutar”, destacó el intendente sobre el alcance de este tipo de intervenciones en los barrios.

La jornada también incluyó la incorporación de nueva señalética con información sobre el cuidado de mascotas, una iniciativa que surgió a partir del diálogo entre el municipio y los residentes del barrio.

Con esta obra, el municipio avanza en la puesta en valor de espacios públicos, con intervenciones enfocadas en mejorar la infraestructura barrial y promover el uso comunitario de plazas y espacios verdes.