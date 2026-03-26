La policía de San Juan, a través de la Comisaría 20°, llevó a cabo dos allanamientos en el departamento de Angaco, en cumplimiento de mandatos judiciales, que dejaron como resultado el secuestro de drogas y dispositivos electrónicos.

El primer operativo se realizó en un domicilio de Villa El Salvador, propiedad de Escudero. Allí, los efectivos secuestraron un celular Samsung celeste y detectaron plantas de cannabis, entre otras sustancias. El propietario contaba con una habilitación Reprocann, pero excedía la cantidad permitida de plantas. El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal Federal.

En el segundo allanamiento, llevado a cabo en un domicilio del Barrio Conjunto 4, los efectivos encontraron 128 cigarrillos de marihuana, 225 envoltorios de cocaína, cogollos, paquetes de lillos, pica pica, dinero en efectivo y anotaciones con nombres y direcciones. Además, se secuestraron 6 dispositivos móviles y papeles tipo pagaré con chip. La fiscal de turno, Dra. Gabriela Ventimiglia, ordenó el secuestro de todos los efectos y el licenciamiento del propietario, identificado como Riveros.

Ambos procedimientos se realizaron sin incidentes, y buscan verificar posibles redes de distribución ilegal de drogas en la zona. La investigación continúa bajo la supervisión de la Unidad Fiscal Federal, que evaluará las medidas legales correspondientes contra los responsables.

Estos operativos reflejan la continuidad de los controles sobre la tenencia y distribución de drogas, combinando incautación de sustancias y dispositivos electrónicos que podrían aportar pruebas sobre la venta y circulación de estupefacientes en Angaco.