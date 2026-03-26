El juicio contra Nicolás Maduro por narcotráfico y conspiración armada sumó un nuevo capítulo este jueves con la finalización de la segunda audiencia en un tribunal federal de Nueva York, considerada clave para el avance del proceso.

Durante la jornada, la defensa del exmandatario volvió a insistir en la nulidad del juicio, al argumentar que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos le impiden acceder a fondos para pagar abogados privados, lo que, según sostienen, vulnera su derecho a una defensa adecuada.

Por su parte, la fiscalía solicitó al juez que imponga restricciones sobre el acceso a pruebas sensibles, con el objetivo de evitar que la información pueda ser compartida con otros acusados que permanecen prófugos o utilizada para intimidar testigos.

Maduro enfrenta cargos graves que incluyen conspiración para narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína y posesión de armas de guerra, en una causa que podría derivar en una condena a cadena perpetua si es encontrado culpable.

En esta segunda audiencia, al igual que en la primera, el exmandatario se declaró no culpable, mientras su defensa busca frenar el avance del proceso mediante planteos legales y cuestionamientos al desarrollo del juicio.

El caso está en manos del juez federal Alvin Hellerstein, quien deberá resolver los pedidos de ambas partes y definir los próximos pasos del expediente, que podría extenderse durante meses o incluso años antes de llegar a juicio oral.

La audiencia se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad y con atención internacional, debido al impacto político del caso y a las tensiones diplomáticas que genera entre Estados Unidos y Venezuela.

Con el cierre de esta segunda instancia, el proceso entra en una etapa decisiva, donde se definirán cuestiones clave sobre las pruebas, la defensa y el futuro del juicio contra el exmandatario venezolano.