San Juan se incorporó al programa nacional Red de Secundarias Innovadoras, una iniciativa que apunta a transformar el nivel medio mediante nuevas metodologías de enseñanza, incorporación de tecnología y fortalecimiento de habilidades clave para el futuro. La propuesta alcanzará en una primera etapa a 11 escuelas distribuidas en nueve departamentos y beneficiará a más de 4.000 estudiantes.

(Gentileza Ministerio de Educación)

La implementación fue presentada por el Ministerio de Educación provincial junto a autoridades nacionales, en el marco del proceso iniciado en 2024 con el programa Transformar la Secundaria, que ya viene impulsando cambios en el sistema educativo local.

El acto de lanzamiento se realizó en el Centro Tecnológico del Ministerio de Educación y fue encabezado por la ministra Silvia Fuentes y el subsecretario nacional de Políticas e Innovación Educativa, Alfredo Domingo Vota, con la participación de directivos y equipos de las instituciones seleccionadas.

La iniciativa se articula con la política educativa provincial “Aprender, trabajar y producir”, promovida por el gobernador Marcelo Orrego, que busca vincular la formación con las demandas del mundo actual y el desarrollo de capacidades para la vida y el empleo.

Entre los principales cambios, el programa promueve metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, la reorganización de las prácticas pedagógicas y la incorporación de herramientas digitales en el aula. También se apunta a fortalecer la educación financiera, las habilidades socioemocionales y la alfabetización digital.

El proceso de transformación se organiza en cuatro ejes: la organización institucional, la enseñanza, el acompañamiento de las trayectorias escolares y el desarrollo profesional docente. Además, se prevé la provisión de recursos tecnológicos y la conformación de equipos de mejora en cada escuela.

Las instituciones que se suman incluyen seis escuelas de gestión estatal, tres de gestión privada y dos centros educativos de nivel secundario para adultos, distribuidos en distintos puntos de la provincia.

Desde el Ministerio destacaron que esta incorporación permitirá profundizar el camino iniciado en 2024, que ya alcanzó a 100 instituciones, 400 docentes y cerca de 50.000 estudiantes. Para 2026, además, se proyecta ampliar el programa a otras 120 escuelas.

Las autoridades nacionales subrayaron que San Juan fue elegida como una de las provincias para el lanzamiento por el trabajo previo realizado, en un modelo que busca transformar la secundaria “de abajo hacia arriba”, con el compromiso de docentes, directivos y estudiantes.

La adhesión a la Red de Secundarias Innovadoras consolida así una estrategia de cambio educativo que busca modernizar el nivel medio y adaptarlo a los desafíos actuales, con impacto directo en la formación de los jóvenes sanjuaninos.