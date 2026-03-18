Un joven de 27 años fue detenido en el departamento Rivadavia tras ser sorprendido cuando intentaba robar una motocicleta en el interior del barrio CGT. El procedimiento se concretó luego de un rápido accionar policial y el aviso de vecinos.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando el móvil TC-109 fue comisionado al barrio CGT por la presencia de un sujeto en actitud sospechosa que llevaba un cajón de madera. Al arribar, los uniformados fueron advertidos por vecinos de que el individuo había violentado una moto estacionada en el lugar y, al ser descubierto, se dio a la fuga hacia el oeste.

El delincuente cortó cables y desconectó fichas para intentar poner en marcha el vehículo.

Con las características aportadas, los efectivos iniciaron un rastrillaje y lograron ubicar al sospechoso en un descampado colindante al barrio Portalba. Allí intentó escapar nuevamente, pero fue aprehendido a unos 300 metros del lugar inicial.

Minutos después se hizo presente el damnificado, quien reconoció como propia una motocicleta marca Yamaha YBR 125cc, color rojo, dominio 593 GXM. El rodado presentaba daños en el tablero, evidenciando signos de haber sido violentado.

Ante la situación, se dio intervención al sistema acusatorio y se hizo presente el ayudante fiscal de turno, Mario Quiroga, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

El detenido fue identificado como Francisco Javier Páez, de 27 años, con domicilio en Villa Obrera, departamento Chimbas. Quedó vinculado al legajo N° 15/26, caratulado como robo agravado por tratarse de un vehículo en la vía pública en grado de tentativa.