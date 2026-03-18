Las camisas blancas suelen perder su color original con el uso y adquirir un tono amarillento, principalmente por el sudor, restos de desodorante, detergente mal enjuagado o la humedad al guardarlas.

Para recuperar su blancura, no es necesario recurrir a productos costosos: existe un método casero simple y efectivo que utiliza ingredientes básicos que se consiguen en cualquier casa.

El procedimiento consiste en mezclar cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio con el jugo de un limón en un litro de agua. Luego, hay que sumergir la camisa en esa preparación entre una y dos horas, lavarla como de costumbre y dejarla secar completamente antes de guardarla.

Este método funciona porque el bicarbonato ayuda a eliminar manchas y olores, mientras que el limón actúa como blanqueador natural gracias a su acidez.

Si las manchas persisten, se puede reforzar el lavado agregando agua oxigenada, que actúa como un blanqueador suave sin dañar la tela si se usa correctamente.

Además, existen otros trucos caseros útiles: el vinagre blanco en remojo ayuda a descomponer manchas, y aplicar bicarbonato directamente sobre zonas amarillas puede mejorar el resultado en manchas más intensas.

Para evitar que el problema vuelva a aparecer, los especialistas recomiendan no guardar la ropa húmeda, separar siempre las prendas blancas de las de color, usar la cantidad justa de detergente y actuar rápido ante cualquier mancha.

Así, con algunos cuidados simples y productos accesibles, es posible mantener las camisas blancas impecables por más tiempo y sin necesidad de gastar de más.