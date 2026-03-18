Evangelina Anderson reveló el motivo de su odio con Wanda Nara: "Pegó el grito en el cielo"

Evangelina Anderson reveló la verdad sobre su histórico conflicto con Wanda Nara, originado por un encuentro casual con Maxi López y una posterior publicación de revista.

Aunque durante años mantuvieron una fuerte disputa mediática, recientemente limaron asperezas y hoy sostienen un buen vínculo, lo cual se evidenció en MasterChef Celebrity. Según la modelo, ella conoció al futbolista antes que Wanda en el boliche Ink, aunque aclaró que apenas “dos palabras fueron” y que “antes de que Wanda conozca a Maxi, lo conozco yo en Ink. En ese momento como que iba todo el mundo. Fui a bailar y Maxi me vino a hablar, pero no pasó nada”.

La tensión surgió cuando Anderson, estando soltera y participando en el Bailando, apareció en una portada: “entonces salió en la tapa de una revista 'la soltera más codiciada' y entre los que habían querido conquistarme apareció Maxi. Pero ya estaba con Wanda cuando salió esa revista”.

Este hecho provocó el enojo de Nara, quien según Anderson “pegó el grito en el cielo como diciendo: 'Ah, ¿viste? Lo pateó ella y vino conmigo, mirá cómo me está haciendo quedar'”.

La mediática reaccionó con dureza en los medios: “me acuerdo que ella dio una nota que decía: 'No, no fue así'. Y me tiraron m..., viste, como diciendo 'No se va a fijar en esa clase de chicas'”. Ante esto, Evangelina respondió con humor: “Hermana, estamos las dos así en la tapa de la revista juntas. Espejito, espejito”.

La modelo admitió que los cruces constantes la afectaban profundamente: “Yo la pasaba muy mal porque yo odio, soy muy boluda, yo lloro, no me gusta confrontar. No es lo mío, a mí no me gusta pelear”.

Asimismo, desmintió versiones sobre su relación personal, afirmando que “ella después dice que estaba enojada porque éramos amigas y yo no se lo había contado. Pero contarle qué, si no había pasado nada. Además tampoco éramos amigas, éramos compañeras. Tampoco somos primas como se dice, hicimos una tapa juntas. Si hubiese pasado algo hubiese sido diferente, pero no pasó nada. Entiendo que a ella le dolió en ese momento, éramos chicas”.

Finalmente, señaló que el enfrentamiento fue potenciado por intereses externos: “después fue todo una bola porque claro, ella me daba, yo le respondía. Estábamos con una obra de teatro y a los productores les servía que tengamos esa pelea para vender más entradas”.