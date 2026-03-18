Andrea del Boca, su vínculo con Luis Miguel y lo que pasó en Mónaco

Durante una actividad en Gran Hermano Generación Dorada por la pantalla de Telefe, Andrea del Boca eligió la canción "Sueña" y entonó fragmentos de la misma.

La actriz explicó la importancia del tema afirmando que “es una canción muy especial, de alguien muy especial para mí, y que tiene relación con alguien más especial para mí”. El vínculo se originó en los años noventa cuando ella y el "Sol de México" estaban en la cima de sus carreras y coincidieron en los World Music Awards en Mónaco, evento del cual compartió una foto junto a Juan Mateyko.

Al recordar el encuentro, Del Boca expresó: “A Micky lo conocí hace muchísimos años en Mónaco. Y la verdad es que... tengo los mejores recuerdos”. Ante la curiosidad de sus compañeros por el romance, ella sentenció que “lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco”.

La anécdota, que se volvió viral en redes y televisión, cerró con un recuerdo del nacimiento de su hija. La jugadora relató que “cuando estaba embarazada, le pedí al médico si podía escuchar música en el momento del parto, y me dijo que sí”, revelando finalmente que “elegí esta canción y justo nació mi hija en ese momento”.