El ENRE publica el expediente de Vicuña, convoca a audiencia y estiman una inversión de US$500 millones

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan difundió los artículos centrales de la Resolución N° 165/2026 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que activa una instancia clave para el desarrollo de infraestructura energética destinada a los proyectos mineros Josemaría y Filo del Sol.

En paralelo, el organismo nacional confirmó que dará a conocer la totalidad del expediente vinculado al pedido de la empresa Vicuña Argentina S.A. y que convocará a una audiencia pública para analizar el tema, en medio de cuestionamientos y expectativas en la provincia.

Un paso formal con acceso a la información

A través del Artículo 1, el ENRE dispuso dar a publicidad el expediente que tramita la solicitud de acceso a la capacidad de transporte existente por una demanda de 260 megavatios (MW), junto con la ampliación del sistema eléctrico.

La entidad nacional publicará toda la documentación para que las partes interesadas puedan acceder a la información completa. A partir de allí, se abrirá un plazo de 10 días hábiles para que instituciones, empresas o particulares formulen oposiciones o presentaciones.

El pedido fue presentado por TRANSENER S.A., a requerimiento de Vicuña Argentina S.A., en busca del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP), requisito indispensable para avanzar con las obras.

Obras de gran escala en el sistema eléctrico

El proyecto contempla intervenciones de gran magnitud, como la ampliación de la Estación Transformadora Nueva San Juan, la construcción de una playa de 500 kV en la Estación Transformadora Rodeo y la reconversión de proyectos existentes para operar a mayor tensión.

También incluye la construcción de una nueva Estación Transformadora Chaparro, con tecnología GIS, y una línea de extra alta tensión de 500 kV entre Rodeo y Chaparro, de aproximadamente 167 kilómetros.

Estas obras permitirán abastecer la demanda energética de los emprendimientos mineros en la cordillera sanjuanina, considerados estratégicos por su escala.

Una inversión millonaria a cargo de la empresa

En este contexto, desde el EPRE estimaron que el desarrollo de toda la infraestructura requerirá una inversión cercana a los 500 millones de dólares.

El vicepresidente del organismo, Roberto Ferrero, explicó que el cálculo surge de comparar obras similares realizadas en la provincia en los últimos años, y remarcó que el monto será afrontado en su totalidad por la empresa interesada.

Según indicó, el proyecto implicará una inversión superior a otras líneas construidas en San Juan, debido a la complejidad de llevar la infraestructura hasta zonas cordilleranas. Además, señaló que la compañía busca asegurarse el uso de la mayor parte de la capacidad que se genere con estas obras como condición para avanzar con el desarrollo minero.

Audiencia pública y participación

En el Artículo 7, la resolución establece que, una vez cumplido el plazo de publicidad del expediente, el ENRE convocará a una audiencia pública.

Este punto ya había sido anticipado por el EPRE, que confirmó reuniones con autoridades nacionales y su intención de garantizar una instancia participativa. Incluso, el organismo provincial convocará previamente a un encuentro del Consejo Asesor de Acompañamiento para coordinar la participación de instituciones locales.

La audiencia será clave para que actores interesados puedan expresar posiciones, en un contexto donde ya hubo planteos de intendentes, organizaciones y empresas del sector minero.

Debate abierto y próximos pasos

El avance del proyecto generó reacciones en distintos sectores, especialmente por el acceso a la capacidad de la línea de 500 kV Nueva San Juan–Rodeo, considerada estratégica. Algunas voces cuestionaron la posibilidad de que una sola empresa concentre gran parte de ese recurso.

Con la publicación del expediente, se abre ahora una etapa de análisis y presentación de objeciones. Una vez vencido el plazo de 10 días hábiles, el ENRE fijará la fecha de la audiencia pública.

Ese proceso será determinante para definir si se otorga el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública y, en consecuencia, el futuro de una de las obras energéticas más relevantes para el desarrollo minero en San Juan.