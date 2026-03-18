La Confederación Africana de Fútbol (CAF) tomó una decisión histórica y polémica: le quitó el título de la Copa Africana de Naciones a Senegal y proclamó campeón a Marruecos, tras un fallo por irregularidades ocurridas durante la final.

El partido decisivo, disputado en enero en Rabat, había terminado con victoria de Senegal por 1-0 en tiempo suplementario, resultado que lo consagraba campeón en el campo de juego. Sin embargo, todo cambió semanas después en los escritorios.

La clave del fallo estuvo en lo ocurrido en los minutos finales del encuentro: tras un penal sancionado a favor de Marruecos, los jugadores senegaleses abandonaron el campo durante varios minutos en señal de protesta por el arbitraje.

Aunque luego regresaron y el partido continuó hasta su finalización, la CAF consideró que esa retirada constituyó una infracción grave al reglamento. En base a los artículos disciplinarios, el organismo determinó que Senegal debía perder el partido por “incomparecencia”, otorgándole a Marruecos una victoria administrativa por 3-0.

De esta manera, el título cambió de manos por decisión dirigencial y no deportiva, en uno de los casos más impactantes del fútbol reciente. Marruecos, que había perdido la final en cancha, fue declarado campeón del torneo.

La resolución generó un fuerte rechazo en Senegal, cuya federación calificó el fallo como injusto y anunció que apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para intentar recuperar el título.

El episodio reabre el debate sobre el peso de las decisiones administrativas en el fútbol y deja una marca inédita en la historia de la Copa Africana: un campeón definido fuera del campo de juego.