Ante un auditorio de estudiantes y docentes, en el Anexo Emar Acosta de la Legislatura Provincial, el encuentro tuvo a un panel de autoridades haciendo la entrega propiamente dicha de los materiales didácticos para utilizarlos en las aulas.

DIARIO HUARPE estuvo presente en el acto y conversó con Mariela Lueje, Secretaria de Educación respecto a la implementación de esta política en las instituciones educativas de la provincia: “Es una instancia más que suma a lo que está pasando en las aulas, la formación que están recibiendo nuestros profesores y la nueva forma de enseñar y aprender que está sucediendo en las aulas de secundaria de nuestra provincia y también marca un poco la agenda del Ministerio de Educación en esto de mantener una constante innovación con los docentes”, dijo la funcionaria.

“Tenemos que aggiornarnos a los tiempos que corren. La tecnología avanza rápidamente, llega para quedarse y nosotros tenemos que estar con los docentes a la altura de las circunstancias y también, formando los perfiles de egresados que el San Juan de hoy y del futuro necesita”, argumentó Lueje.

Durante la entrega (la tercer cohorte) de unos 100 kits de robótica destinada a 50 establecimientos provinciales (dos por institución) tanto públicas como privadas, que pertenecen a las orientaciones técnicas, artísticas y modalidad adultos.

Desde que se creo el programa en 2025, ya son 100 las escuelas en total las que integran el mismo. El objetivo de la gestión es ampliar la nómina existente a lo largo de este 2026. La secretaria agregó que próximamente se incorporarán más escuelas al programa.

Los contenidos que se aplican con el kit son para 7 materias diferentes. La Fundación Banco San Juan y Fundación Grupo Petersen son las entidades privadas que financian la compra de los equipamientos a través de un crédito fiscal.

Por su parte, Laura Adamoli de Bravo, presidenta de la Fundación Banco San Juan, explicó que “Los kits de robótica fueron comprados por un programa del banco que es el crédito fiscal que lo realiza el Banco San Juan y lo gestiona la Fundación. Este año se va a incluir dentro del programa tomar la secundaria, un ítem en especial para lo que es la educación en robótica y los beneficiados finales como siempre son los niños”.

Además, Bravo contó que las partes involucradas están realizando evaluaciones y mediciones de cómo avanzó "Transformar la Secundaria" y la aplicación de los materiales en las aulas. “Se hizo una métrica, una medición de datos y se pudo visualizar grandes cambios en lengua y en matemática”, dijo la representante de la Fundación Banco San Juan.

“El principal objetivo es el desarrollo de la educación, también tenemos accionar en comunidades y en cultura. Vamos a seguir participando en ese sentido y en todo lo que sean alianzas estratégicas junto al Ministerio de Educación, Ministerio de Minería, Ministerio de Cultura, ahí estaremos presentes”, finalizó.