Irán elevó este domingo la tensión con Estados Unidos al amenazar con “medidas de represalia” tras el decomiso de un carguero iraní que, según Washington, intentaba evadir el bloqueo naval impuesto en la región.

La advertencia fue emitida por el Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, que aseguró que la respuesta será “pronta” y dirigida contra militares estadounidenses. El comunicado calificó la acción como un “acto de piratería armada” y sostuvo que representa una violación del cese al fuego vigente.

El episodio se produce en un contexto de fuerte fricción diplomática. Irán también descartó enviar negociadores a Pakistán mientras continúe el bloqueo marítimo, según reportes de la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Desde Washington, el gobierno de Estados Unidos confirmó el envío de una delegación encabezada por el vicepresidente JD Vance, junto a Steve Witkoff y Jared Kushner, aunque la iniciativa quedó envuelta en versiones cruzadas sobre el estado de las conversaciones.

En paralelo, Teherán calificó el bloqueo naval como una medida “ilegal y criminal” y denunció una violación del alto el fuego. El estrecho de Ormuz permaneció cerrado durante la jornada, en medio del aumento de las tensiones en la zona.

El presidente estadounidense Donald Trump, por su parte, advirtió en redes sociales sobre posibles ataques a infraestructura iraní si no se alcanza un acuerdo, lo que sumó presión al escenario diplomático.

La escalada también impactó en los mercados internacionales: el precio del petróleo registró subas superiores al 6% y superó los 90 dólares el barril, reflejando la preocupación por la estabilidad en Medio Oriente.