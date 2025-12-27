El Parque Provincial Ischigualasto, uno de los principales atractivos turísticos de San Juan, actualizó su cronograma de ingresos para la temporada de verano con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes y optimizar los recorridos ante las altas temperaturas. Estas nuevas disposiciones estarán vigentes hasta el 20 de marzo de 2026.

Durante este periodo, los horarios de ingreso al parque serán a las 8, 9, 10, 11, 16 y 17 horas, lo que permitirá distribuir mejor al público y favorecer visitas en momentos de temperaturas más moderadas, brindando recorridos más confortables.

Además, el parque presentó el calendario de noches de Luna Llena para 2026, una experiencia nocturna que permite disfrutar del paisaje único de Ischigualasto bajo la luz de la luna. Las fechas previstas son:

Enero: 2, 3 y 4 / 30 y 31

Febrero: 1 y 2

Marzo: 1, 2, 3 y 4 / 30 y 31

Abril: 1 y 2 / 29 y 30

Mayo: 1 y 2 / 29, 30 y 31

Junio: 1 / 27, 28, 29 y 30

Julio: 27, 28, 29 y 30

Agosto: 26, 27, 28 y 29

Septiembre: 24, 25, 26 y 27

Octubre: 24, 25, 26 y 27

Noviembre: 22, 23, 24 y 25

Diciembre: 21, 22 y 23

Los interesados en realizar consultas o reservas pueden comunicarse al 264 4570879 o 264 4186119, o vía correo electrónico a .