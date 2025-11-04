Israel recibió el cuerpo de otro rehén entregado por Hamas a la Cruz Roja en Gaza

Las autoridades israelíes confirmaron el martes que sus fuerzas recibieron de la Cruz Roja los restos mortales de un rehén devuelto por Hamas en la Franja de Gaza. La operación se realizó en el marco del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos, que exige la devolución de todos los rehenes —vivos y fallecidos— retenidos por las milicias palestinas desde el inicio de la tregua, el pasado 10 de octubre.

Según el comunicado emitido por la oficina del primer ministro israelí, el ataúd fue trasladado desde Gaza por un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y entregado dentro del enclave a efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y del servicio de inteligencia Shin Bet. Posteriormente, los restos fueron transportados a territorio israelí y derivados a un centro forense para su identificación.

“Israel ha recibido, vía la Cruz Roja, el ataúd de un rehén caído que fue entregado a una fuerza conjunta dentro de la Franja”, detalló el texto oficial.

Fuentes militares confirmaron que el cuerpo fue recuperado en el barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, en el marco de las operaciones de búsqueda activamente supervisadas por mediadores y la Cruz Roja.

Hamas aseguró en su mensaje que la recuperación se realizó “durante operaciones de excavación y búsqueda” cerca de la línea donde opera el ejército israelí, y reiteró su compromiso de completar el retorno de todos los cuerpos previstos en la tregua.

Hazem Qassem, portavoz del grupo islamista, señaló que “estamos trabajando para culminar todo el proceso de entrega de cadáveres de los rehenes a pesar de las dificultades”. El vocero añadió que solicitaron apoyo logístico de los mediadores y de la Cruz Roja para acceder y excavar en zonas muy afectadas por los bombardeos en Gaza.

Con esta entrega, ya son 21 los cuerpos de rehenes recuperados por Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego. De ellos, 18 corresponden a ciudadanos israelíes, uno a un nacional tailandés y otro a un ciudadano nepalí, según detallaron las fuentes oficiales.

Al declarar el cese de hostilidades, Hamas retenía en Gaza a 48 personas: 20 vivas (que ya han sido liberadas) y 28 fallecidas cuyos restos deben ser repatriados conforme al acuerdo mediado por Washington.

A pesar del trabajo conjunto, el proceso no ha estado exento de tensiones. Israel acusa a Hamas de demorar la localización y devolución completa de los cuerpos pendientes.