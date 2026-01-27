El presidente Javier Milei encabezó este lunes 26 de enero una actividad pública en Mar del Plata, donde brindó un mensaje a simpatizantes en el marco del denominado “Tour de la Gratitud”. Durante su intervención, afirmó que “dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables” y destacó avances en distintos proyectos que se debatirán en el Congreso.

Milei comenzó su recorrida cerca de las 21.27 por la calle Avellaneda y, minutos después, se dirigió a los presentes con un megáfono en la intersección de Güemes y Avellaneda. Allí recordó el respaldo electoral obtenido en la ciudad y señaló que fue clave para el triunfo en las elecciones nacionales del año pasado.

Acompañado por su hermana Karina Milei, el ministro del Interior Diego Santilli y dirigentes de La Libertad Avanza, el Presidente volvió a referirse a los ejes centrales de su gestión. En ese marco, afirmó que el Gobierno cumplirá las promesas de campaña antes de mitad de año y destacó la aprobación del presupuesto con déficit cero.

“Por eso también quiero darle las gracias por habernos acompañado. Porque estamos cumpliendo todas las promesas que hicimos en campaña, hemos aprobado el presupuesto con déficit cero. El déficit cero es política de estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”, expresó el jefe de Estado.

En la antesala de las sesiones extraordinarias del Congreso, Milei resaltó el avance de la Ley de Glaciares y de la reforma laboral. “Ya tenemos dictamen para la ley de glaciares y la modernización laboral”, señaló. Además, confirmó que el Ejecutivo enviará al Parlamento una modificación de la Ley Penal Juvenil.

La actividad formó parte de una serie de recorridas federales que el Presidente realiza para agradecer el apoyo electoral. Según se informó desde La Libertad Avanza, estas acciones se enmarcan en el inicio del año político y en la preparación de la agenda legislativa que comenzará a tratarse desde el 2 de febrero.

Milei llegó a Mar del Plata pasadas las 20 y fue recibido por simpatizantes en el hotel donde se hospedó. Durante la jornada, también se registraron expresiones de reclamo por parte de un grupo reducido de personas que se acercó al lugar.

Está previsto que el mandatario continúe este martes con actividades en la ciudad, incluida su participación en un evento político en la zona costera, antes de retomar su agenda nacional tras su reciente paso por el Foro Económico Mundial de Davos.