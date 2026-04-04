A poco más de 24 horas para el duelo ante Belgrano de Córdoba, en River son conscientes de que el campo de juego del Mâs Monumental no mostrará su mejor cara. Luego de los multitudinarios recitales de AC/DC del último fin de semana y en medio de un proceso habitual de mantenimiento, el Millonario afrontará la vuelta a la acción en el Torneo Apertura sobre un césped que estará muy lejos del ideal estético.

La dirigencia tomó la decisión de adelantar una serie de trabajos sobre el pasto que suelen hacerse entre abril y mayo. Aprovechando el parate por la fecha FIFA y los shows de la banda de Angus Young, el club apostó a realizar el resembrado ahora, asumiendo el riesgo de jugar este único partido en condiciones visualmente desfavorables.

"El campo está parejo y la pelota rodará sin problemas", aseguran desde las entrañas de Núñez para llevar tranquilidad al cuerpo técnico de Eduardo Coudet.

La transición al invierno

Actualmente, el césped se encuentra en pleno proceso de cambio hacia el raigrás perenne (césped de invierno). Si bien el impacto de los conciertos aceleró el deterioro visual, los especialistas afirman que la superficie no tiene baches.

El cronograma que ilusiona

La buena noticia para el "Chacho" es que, tras el choque ante el Pirata, el Monumental tendrá 10 días de "descanso" absoluto. La agenda de River marca:

Miércoles 8: Visita a Blooming en Bolivia.

Domingo 12: Visita a Racing en Avellaneda.

Miércoles 15: Local ante Carabobo (Copa Sudamericana).

Domingo 19: Local ante Boca Juniors.

Para esa seguidilla clave, especialmente para el Superclásico, el optimismo es total. Los antecedentes del nuevo césped híbrido avalan esta confianza: en noviembre de 2025 se realizó un proceso similar y la recuperación fue récord. En Núñez esperan que para el debut copero, la cancha vuelva a ser, literalmente, un billar.