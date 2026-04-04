Trump le dio un ultimátum a Irán de 48 horas para llegar a un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al régimen de Irán que le quedan 48 horas para alcanzar un acuerdo con su país. “El tiempo se está acabando (...) antes de que todo el infierno caiga sobre ellos”, aseguró Trump, en medio de la escalada de tensión tras el derribo de un caza estadounidense F-15E en territorio iraní.

El incidente, el primero de este tipo desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, dejó a uno de los pilotos desaparecido y provocó una intensa operación de rescate. Trump sostuvo que el hecho no interfiere en las negociaciones y reafirmó su intención de aumentar el gasto en defensa hasta USD 1,5 billones.

Paralelamente, Israel sufrió ataques con misiles de racimo desde Irán que dejaron seis heridos y daños en viviendas y automóviles. Las Fuerzas de Defensa israelíes confirmaron bombardeos contra instalaciones petroquímicas en el sur de Irán, utilizadas para la fabricación de materiales para misiles balísticos.

El Parlamento iraní, a través de Mohammad Bagher Ghalibaf, amenazó con bloquear el tráfico marítimo por el estrecho de Bab al Mandeb, mientras que Austria instó a Irán a reabrir el paso de Ormuz y detener los ataques a países vecinos. En este contexto, Estados Unidos arrestó a dos familiares del general Qassem Soleimani, abatido en 2020, por su presunta vinculación con regímenes considerados terroristas.

La tensión se intensifica a medida que la región enfrenta un panorama de conflictos militares y diplomáticos, con implicaciones estratégicas y económicas que podrían afectar la seguridad global.