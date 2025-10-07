El presidente Javier Milei presentó este lunes por la noche su nuevo libro, titulado La construcción del milagro, con un despliegue poco convencional: un recital en el Movistar Arena que reunió a miles de seguidores. El evento comenzó pasadas las 20.40 con una sorpresa: el propio mandatario apareció sobre el escenario interpretando Demoliendo hoteles, el clásico de Charly García.

Durante el espectáculo, Milei continuó su show musical con un repertorio que incluyó Gato de Los Ratones Paranoicos, Blues del equipaje de La Mississippi, No me arrepiento de este amor de Attaque 77 y Dame fuego de Sandro. La presentación, que se extendió por poco más de una hora, combinó luces, pantallas gigantes y un clima festivo entre los asistentes.

El acto funcionó como preludio a la presentación del libro, donde el presidente desarrolla su visión económica sobre el camino hacia el “milagro argentino”, basado en políticas de ajuste fiscal, desregulación y apertura del mercado. La editorial encargada de la publicación es Planeta, y el texto está dirigido tanto a militantes libertarios como a lectores interesados en su ideario económico.

En redes sociales, el evento generó una fuerte repercusión: abundaron los comentarios, memes y reacciones de todo tipo, que convirtieron el nombre de Milei en tendencia nacional. Entre la sorpresa, la ironía y la crítica, la performance presidencial volvió a ubicarlo en el centro del debate público.

