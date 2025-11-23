Franco Colapinto no ocultó su frustración tras finalizar 17° en el Gran Premio de Las Vegas. El piloto argentino sufrió un toque de Alex Albon durante la largada, lo que dañó el difusor de su Alpine A525 y afectó el rendimiento durante toda la competencia. El incidente condicionó su ritmo y lo dejó sin posibilidad de pelear posiciones.

“Fue una carrera frustrante, fui muy lento, tenía cero grip”, expresó el argentino en diálogo con la prensa. “No sé si fue por los daños, pero fue un desastre el auto. No podía acelerar, no podía doblar con freno, cada vez que cargaba la rueda trasera, se movía”, detalló. Colapinto agregó que, pese a completar la carrera, la sensación general fue negativa: “Habrá que trabajar para la próxima”.

El piloto también cuestionó la estrategia del equipo, al considerar que la elección y el momento de los neumáticos perjudicaron aún más su desempeño. “Fue un sprint muy largo con medios. Las duras se sentían mejor, pero paramos muy temprano”, analizó.

El toque inicial se produjo cuando, en la primera vuelta, varios autos frenaron repentinamente tras un choque entre Bortoleto y Lance Stroll. Colapinto logró esquivarlos, pero Albon no pudo frenar a tiempo y lo impactó desde atrás. El daño en el difusor complicó la estabilidad del auto durante toda la prueba, incluida una parada en boxes más lenta de lo habitual, que demoró cuatro segundos.

Horas después de haber terminado su participación en Las Vegas, Alpine le dedicó un sentido mensaje al piloto argentino, que competirá la próxima semana en Qatar.

“Una difícil para Franco Colapinto con daños en el auto. Aprendizaje para tomar juntos como equipo”, escribió la cuenta oficial de la escudería.

Pese a la bronca, Colapinto resaltó que terminar la carrera permite seguir sumando experiencia, aunque reconoció que la falta de competitividad fue evidente en Las Vegas.