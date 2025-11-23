Marcela Tauro y Andrea Taboada protagonizaron un momento desopilante en el programa Intrusos. La reacción de Tauro, legendaria periodista del ciclo de América TV, al enterarse en vivo que compartió un novio con su compañera de panel, despertó risas en el piso e impactó a todos sus compañeros.

La inesperada situación comenzó cuando Rodrigo Lussich confesó que en sus inicios estaba “perdidamente enamorado” de un productor de El Nueve. Esto motivó a Tauro a compartir su propia historia de amor con el periodista Gustavo Lanzi. Ella hizo referencia al programa "Esa es mi mujer", donde ganó un auto, y dijo: “¿Se acuerdan de ese premio… Esa es mi mujer? Bueno, yo fui con un novio…”.

Publicidad

Mientras sus compañeros insistían para conocer más detalles, Karina Iavícoli lanzó la bomba que desató la sorpresa: “También salió con Taboada”.

Ante esta revelación, Tauro se giró hacia Taboada, visiblemente incrédula, y le preguntó: “¿Lanzi salió con vos?”. Entre asombro y risas, Taboada le respondió con ligereza: “Fue pareja tuya. Lo mío fue un ‘free free’”. Taboada insistió en que su vínculo con Lanzi fue algo breve y sin compromiso formal.

Publicidad

La tensión rápidamente se transformó en humor cuando Tauro exclamó con picardía: “¡Somos primas! ¡Dame un abrazo!”. Finalmente, con su característico humor ácido, Tauro sentenció: “Si me engañó con vos, me estoy enterando ahora”.

Cuando parecía que el momento llegaba a su fin, Adrián Pallares sumó el chiste final que hizo estallar de risa a todos los presentes. Pallares remató la escena diciendo: “Las dos se voltearon a un productor de Chiche… ¡Gracias, Gustavo!”. El inesperado cruce, las confesiones al aire y el remate de Pallares se volvieron virales.