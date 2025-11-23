Un trágico accidente vial sacudió a la ciudad misionera de Oberá este sábado por la tarde: un niño de 8 años murió y su hermano de 10 permanece en estado crítico luego de que su padre, que manejaba alcoholizado, volcara con su camioneta en una ruta cercana al barrio El Progreso. El siniestro ocurrió alrededor de las 16:40, cuando Andrés P., de 36 años, circulaba en sentido Los Helechos–Oberá a bordo de una Chevrolet Corsa Pick Up.

Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y despistó, quedando volcado a un costado del camino. Agentes policiales y equipos de emergencia arribaron rápidamente al lugar y trasladaron al hombre y a los dos menores al Hospital SAMIC de Oberá, donde se confirmó la muerte del niño más pequeño.

Según el parte médico, la víctima sufrió un “traumatismo de cráneo, hemotórax bilateral y estallido hepático”, lesiones que resultaron fatales. Su hermano, en tanto, fue derivado de urgencia al Hospital de Posadas debido a la gravedad de sus heridas, y continúa internado en estado crítico.

La Policía de Misiones informó que el padre manejaba en estado de ebriedad al momento del vuelco, y que posteriormente fue detenido tras protagonizar incidentes en el centro de salud. El hombre quedó a disposición de la Comisaría Tercera, mientras la Justicia avanza con las actuaciones para determinar su responsabilidad penal.