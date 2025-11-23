Incendio en Santa Lucía: identificaron al niño que murió y revelaron cómo comenzó el fuego

La tragedia que envolvió a Santa Lucía sumó un dato crucial este domingo con la identificación oficial del niño de 7 años que pereció atrapado en el incendio que destruyó una vivienda de un consorcio con acceso por calle Aberastain: se llamaba Thiago González. Su nombre ya circulaba entre la investigación judicial, vecinos y familiares, mientras la Unidad Fiscal de Delitos Especiales (UFI) revisa nuevas pericias en busca de determinar la causa que desató el fuego.

El siniestro se produjo el sábado, cerca de las 18:30 horas. El hogar se llenó de humo en cuestión de segundos. Dentro de la propiedad se encontraban el padre de Thiago, José González, y una adolescente de 17 años. Ambos lograron escapar por una ventana luego de que la puerta principal de la casa quedara inutilizada por las llamas. Aunque intentaron regresar de inmediato, el avance del fuego imposibilitó volver a ingresar al inmueble. Thiago, desafortunadamente, quedó atrapado en su habitación. Cuando los bomberos consiguieron finalmente acceder, encontraron al niño sin vida, y las primeras constataciones sugieren que el fallecimiento fue causado por inhalación de humo.

Publicidad

Un dato sensible que surgió de la información oficial es que el menor tenía autismo, lo cual podría haber influido en su reacción frente al incendio y en su capacidad de escapar por sus propios medios. La casa sufrió pérdidas casi totales, dejando a la familia en un profundo dolor y acompañada por allegados.

Mientras tanto, el trabajo pericial está en curso, y se programó una nueva inspección en la vivienda a cargo de la UFI Delitos Especiales para este domingo. Los investigadores están analizando dos hipótesis principales: una posible falla eléctrica o un incidente relacionado con una garrafa. A pesar de que varios vecinos afirmaron haber escuchado una explosión, por el momento no se ha confirmado que este sonido provenga de un artefacto de gas.

Publicidad

La muerte del pequeño Thiago ha generado una profunda conmoción en Santa Lucía, un barrio que en la jornada de hoy permanece en silencio, marcado por el recuerdo del humo negro que alertó a todo el vecindario el día anterior. El impacto de la tragedia movilizó a autoridades provinciales y municipales. Debido a que José González, el padre del niño, habría trabajado para el municipio de Santa Lucía, varios funcionarios se acercaron al lugar para acompañar a la familia.

Entre los funcionarios que estuvieron presentes, aunque no lograron dialogar con la familia debido al profundo estado de shock en el que se encontraban, estaban Miguel Blaquier, subsecretario del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, y Nelson Venegas, secretario de Dirección Social del municipio. Blaquier señaló que, debido a las pérdidas totales en la vivienda, el Ministerio actuará como articulador entre la familia González y las fuerzas de seguridad para brindar asistencia en todo lo necesario. Ahora, se esperan avances en el análisis técnico que permitan esclarecer cómo un incendio doméstico se convirtió en una tragedia de esta magnitud.