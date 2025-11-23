FNS 2025: Abril Aranda, de Capital, es la nueva Emprendedora del Sol

En la tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025, se develó que la nueva Emprendedora del Sol es Abril Aranda, oriunda del departamento Capital, y quien desarrolla su emprendimiento “Tuki”, una aplicación de descuentos que impulsa el consumo local, que ya cuenta con más de 300 marcas activas en San Juan y está en el top 20 de apps de compras más descargadas en Argentina. De este modo, se hizo acreedora de un premio económico de $7.000.000, un viaje y una plaqueta de reconocimiento.

La flamante Emprendedora del Sol 2025 tiene 28 años, es corredora inmobiliaria y trabaja paralelamente en este rubro desde hace ocho años de forma independiente. En sus tiempos libres disfruta del mundo gastronómico y de las juntadas familiares.

Publicidad

Vale destacar que en pos de visibilizar y potenciar sus trabajos y talentos, las representantes de los 19 departamentos tuvieron la oportunidad de acceder a premios en efectivo, capacitaciones, mentorías y una vitrina sin igual para sus emprendimientos. En este sentido, y con aportes propios del Gobierno de San Juan, las otras candidatas que obtuvieron grandes puntajes recibieron entre $2.000.000 y $1.500.000.

Finalizado ese proceso, la escribana Mayor de Gobierno, Mayra María Eugenia Mancini, procedió a sumar los puntos de cada carpeta, y redactó un acta presentando el proyecto con mayor puntuación, dato que se mantuvo secreto hasta que la representante de Capital fue develada como la nueva Embajadora del Sol 2025.