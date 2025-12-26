El presidente Javier Milei sigue el debate en la Cámara de Senadores por el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal desde la quinta de Olivos, según confirmaron fuentes oficiales. En paralelo, una delegación de funcionarios se reúne en los despachos del titular de Diputados, Martín Menem, para atender cualquier urgencia que surja en la sesión.

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, tiene este viernes 26 de diciembre su primera prueba de fuego legislativa desde su salida del Ministerio de Seguridad y busca aprobar la previsión presupuestaria sin cambios para evitar el regreso del proyecto a la Cámara Baja. Para eso, deberá convencer a los bloques aliados, con especial particularidad de la Unión Cívica Radical (UCR), cuyos representantes anticiparon su rechazo al artículo 30, referido al financiamiento docente y de la ciencia.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, podría asistir a la sesión como lo ha hecho en otras oportunidades, aunque aún no hay precisión de su accionar. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en Casa Rosada y se espera que cumpla agenda en Balcarce 50, aunque desde su entorno desestiman la posibilidad de que se traslade al Congreso.

El ministro del Interior, Diego Santilli, y el armador del interior de La Libertad Avanza, Eduardo "Lule" Menem, siguen el debate con atención desde el despacho del titular de la Cámara de Diputados. Los tres referentes, junto a Bullrich, configuran la nómina oficial de negociadores con el Poder Legislativo bajo el objetivo de acercar posiciones con los aliados, que en el último tiempo tomaron relativa distancia con la Rosada.

La garantía de aprobación sin cambios no está dada, ya que varios legisladores de aceitado vínculo con el libertario cuestionan algunos detalles del articulado. De no conseguirlo, en Balcarce 50 maduran un plan B: extender el período de sesiones extraordinarias a los primeros días del mes de enero y volver a sesionar en Diputados el martes 6 del mes. Sin embargo, se trata de la última de las opciones dado que garantizan tener los acompañamientos necesarios.

"Hay artículos polémicos. Como hay diputados de La Libertad Avanza que están o se van de viaje, no quieren tratarlo nuevamente. No es nuestro problema", confesó un senador de buena sintonía con el Gobierno. Otro de los puntos que parece cosechar recelos es la nula previsión presupuestaria en concepto de Bienes de Uso. Pese a que desde el Ejecutivo sostuvieron que el jefe de Gabinete reasignará partidas para corregir lo que definieron como "error", los senadores no confían en las promesas.

En las horas previas al inicio del debate, por los pasillos de Balcarce 50 reinaba el optimismo y pese a los números ajustados en el detalle del articulado se mostraban optimistas. "Hay un solo artículo con menos apoyo, pero está ordenado. Hay consensos para que salga como llegó", anticipó una importante voz con acceso al despacho presidencial a este medio, y completó: "No creemos en promesas y menos de LLA. Que lo hagan por escrito y firmamos porque a las palabras se las lleva el viento".