El presidente Javier Milei celebrará la Navidad en la residencia presidencial de la Quinta de Olivos, sin una agenda festiva tradicional y con un perfil más reservado que en otras ocasiones, según confirmaron fuentes oficiales y medios nacionales. En la intimidad de Olivos pasará la Nochebuena junto a su hermana, Karina Milei, quien es también su secretaria general de la Presidencia.

La festividad será sobria y sin grandes eventos públicos, en un contexto en el que el mandatario mantiene su foco puesto en obtener la sanción definitiva del Presupuesto 2026 en el Senado, cuya votación está prevista para los próximos días y representa un desafío central para el oficialismo.

Fuentes del entorno presidencial señalaron que la Navidad no tiene gran trascendencia religiosa para Milei, quien en los últimos años viene transitando un proceso de acercamiento al judaísmo y celebró recientemente la festividad de Jánuca, que concluyó poco antes de esta Navidad.

Además de su hermana, en el transcurso del día Milei podría compartir momentos con otras personas de su círculo íntimo, aunque la celebración oficial será discreta. La residencia de Olivos, habitual sede de celebraciones presidenciales, funcionará también como centro de monitoreo político ante la importante sesión legislativa que se avecina.

El mandatario emitió además un mensaje navideño en redes sociales en el que repasó los logros de su gestión y deseó a los argentinos una “Feliz Navidad en libertad”, marcando el tono de su discurso político incluso en fechas festivas.