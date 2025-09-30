El presidente Javier Milei volvió a hablar en tono de campaña durante la presentación del libro “Cambia la Música” del economista Salvador Di Stefano, realizada este martes 30 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante sus 50 minutos de discurso, Milei dedicó gran parte de su intervención a resaltar aspectos técnicos del libro y, hacia el final, se centró en los avances de su gobierno, los retos que enfrenta su administración y un mensaje enfático sobre las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Espero que en las elecciones los argentinos elijan por la libertad, la esperanza, el futuro que va a hacer grande a la Argentina nuevamente y no volver al pasado, que voten por su propio bien, lo otro lo probamos y ya falló”, manifestó el mandatario frente a un auditorio compuesto por referentes del sector económico, empresarios y seguidores de su gobierno.

Milei destacó los primeros resultados visibles de su gestión, incluyendo la baja de los índices de inflación, la eliminación de regulaciones estatales y la reducción de impuestos, especialmente en sectores clave como el agropecuario. “Bajamos la inflación, quitamos regulaciones, bajamos 2,5 puntos del PBI de impuestos. En el sector agropecuario sacamos 43 elementos que les jodían la vida. ¿Está completa la tarea? No, falta un montón, pero lo importante es que estamos yendo en la dirección correcta”, sostuvo.

El presidente subrayó además la necesidad de continuar con las reformas estructurales iniciadas para revertir lo que definió como “años de decadencia” y enfatizó el sacrificio que implican estos cambios. “Falta, pero vamos por la dirección correcta. Estamos a mitad de camino”, afirmó, al tiempo que cuestionó a quienes, desde la oposición, buscan frenar los avances de su gobierno.

Milei reiteró su confianza en que la ciudadanía respaldará su proyecto en las elecciones de octubre, considerando que los comicios son clave para consolidar la estabilidad económica y política del país. También proyectó que, de mantenerse el rumbo actual, Argentina podría alcanzar niveles de desarrollo comparables a España en 10 años, Alemania en 20 y Estados Unidos en 30, según sus estimaciones.