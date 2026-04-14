Este 14 de abril no es una fecha más para la gestión de La Libertad Avanza. Al cumplirse exactamente un año de la eliminación de las restricciones cambiarias, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para realizar un balance de la medida y reafirmar el rumbo económico. En un extenso mensaje, el mandatario sostuvo que la salida del cepo trascendió lo técnico para convertirse en una definición ideológica de fondo.

“No fue una medida técnica, fue una declaración de principios”, afirmó Milei, recordando aquel 14 de abril de 2025 cuando el Banco Central oficializó la liberación del mercado. El Presidente remarcó que, a contramano de los pronósticos negativos, el impacto no derivó en una crisis: “A pesar de la campaña de miedo y los profetas del caos, el dólar no se disparó”.

Reservas y críticas al pasado

En su análisis, el mandatario aseguró que el BCRA logró fortalecer su posición de manera histórica. “El Banco Central acumuló una gran cantidad de reservas. Hubo y hay rachas históricas de compras de dólares”, señaló, posicionando este resultado como uno de los pilares del programa que hoy cumple un año de vigencia plena.

Fiel a su estilo, Milei aprovechó la efeméride para cuestionar con dureza el modelo anterior. “Hace exactamente un año se ponía fin a una de las peores herramientas de control, saqueo y empobrecimiento que el kirchnerismo le impuso a los argentinos. El cepo cambiario era una aberración”, disparó. Según el mandatario, el sistema previo obligaba a liquidar divisas a precios arbitrarios, empujando a los ciudadanos a los mercados paralelos.

Convicción y libertad económica

Para el Ejecutivo, la clave del éxito en la apertura cambiaria fue la "convicción política". “Nosotros sabíamos que, como nuestro programa era y sigue siendo sólido, no iba a haber crisis”, sostuvo Milei, diferenciándose de gestiones anteriores. Además, planteó que la eliminación de las trabas permitió recuperar derechos individuales: “Le devolvimos a los argentinos el derecho a decidir sobre su propio dinero. Eso es libertad en los hechos”.

Presentada en su momento como el paso necesario para incentivar la inversión y el crédito, la salida del cepo es vista hoy por la Casa Rosada como el punto de inflexión definitivo. A doce meses de aquella decisión, el Gobierno insiste en que los efectos comienzan a consolidarse, manteniendo el rumbo económico como el eje central del debate público nacional.