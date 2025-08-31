Debido a las intensas lluvias que afectan a la provincia, Cáritas San Juan se encuentra acompañando desde ayer a las comunidades en las zonas más perjudicadas. Con el objetivo de reforzar la asistencia, la organización ha lanzado una campaña solidaria para recoger donaciones urgentes.

La institución solicita la colaboración de la comunidad con la donación de frazadas y sábanas, alimentos no perecederos y enlatados, artículos de limpieza y calzado para niños. Las donaciones pueden entregarse hoy, domingo 31 de agosto, entre las 16 y 20 horas, y de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 horas.

Los puntos de recepción habilitados son la sede de Cáritas, ubicada en Güemes 936 (sur), entre Belgrano y Mariano Moreno, en Capital, o en la parroquia más cercana al domicilio del donante.