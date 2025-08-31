Derrumbes y rutas inundadas, el reporte en Ullum y Rivadavia

Las constantes precipitaciones registradas en la provincia de San Juan a partir del sábado 30 de agosto durante el “temporal de Santa Rosa” ocasionaron desprendimientos e inundaciones en Rivadavia y Ullum.

Cerca del puente de Ullum se produjo un desprendimiento de rocas y material suelto de la ladera montañosa adyacente. La masa de sedimentos y rocas descendió por la pendiente, alcanzando la calzada y obstruyendo parcialmente el tránsito vehicular. Los equipos de vialidad provincial se desplegaron de inmediato para realizar tareas de limpieza y remoción del material, con el objetivo de restablecer la circulación de forma segura y evaluar la estabilidad del talud para prevenir nuevos desprendimientos.

Publicidad

De forma paralela, la intensidad de las lluvias superó la capacidad de absorción del suelo y de los sistemas de drenaje en la planicie cercana al Autódromo "El Zonda". Este fenómeno resultó en la acumulación de importantes volúmenes de agua que generaron anegamientos e inundaciones en los accesos y campos aledaños a las instalaciones del circuito.

El arraste de sedimento en el Autódromo Eduardo Copello. FOTO: DIARIO HUARPE

Además en la zona circundante al Camping de Rivadavia los caminos se anegaron y la gran presencia de agua dificulta el tránsito por el lugar.

Publicidad

Caminos inundados en Rivadavia. FOTO: DIARIO HUARPE