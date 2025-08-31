Boca Juniors se impuso por 2-0 a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata, en el partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo logró su tercera victoria consecutiva, resultado que le permite mantenerse en la lucha por los primeros puestos de la competencia y afianzar sus aspiraciones de clasificación a la Copa Libertadores a través de la Tabla Anual.

El encuentro, que se desarrolló bajo condiciones climáticas adversas con presencia de niebla y lluvia, no impidió que el equipo visitante demostrara solidez y control del juego. La primera mitad culminó con ventaja para Boca Juniors tras la apertura del marcador conseguida por Lautaro Di Lollo. El gol surgió de una recuperación de Carlos Palacios, quien habilitó al defensor para definir con precisión. Durante la segunda etapa, el mediocampista Rodrigo Battaglia aseguró el resultado al conectar un remate de cabeza tras un córner ejecutado por Leandro Paredes, jugador destacado en el desarrollo del partido.

El planteamiento táctico de Boca Juniors se caracterizó por una defensa organizada y un mediocampo equilibrado, lo que limitó las opciones de un Aldosivi que afrontó serias dificultades tanto en la creación de juego ofensivo como en la contención defensiva. La derrota profundiza la complicada situación del equipo local, que se encuentra en la última posición de la Zona A y dentro de la zona de descenso del torneo.