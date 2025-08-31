Más de 3.000 familias de distintos departamentos de la provincia de San Juan resultaron damnificadas tras las intensas lluvias y el temporal registrado recientemente. En respuesta a la emergencia, el Gobierno provincial activó de inmediato un operativo de asistencia integral para brindar contención y ayuda a la población afectada.

La asistencia se coordina de manera interministerial, bajo la dirección del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en conjunto con las carteras de Salud, Gobierno, Turismo, Cultura y Deporte, además de la Secretaría de Ambiente. El operativo comprende la distribución de elementos de primera necesidad, como colchones, frazadas, postes, láminas de nylon y otras provisiones. Asimismo, se ha desplegado personal y móviles oficiales para alcanzar a las comunidades en las zonas más impactadas.

Los departamentos identificados como los más perjudicados son 25 de Mayo, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Ullum y Pocito. En estas áreas, se han habilitado espacios para alojar a familias que debieron ser evacuadas, donde se les provee contención y servicios básicos.

El operativo se mantendrá activo en los próximos días con el objetivo de garantizar la asistencia a la totalidad de los damnificados y evaluar los daños para las próximas etapas de recuperación.