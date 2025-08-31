Provinciales > Relevamiento de Gobierno
El Gran San Juan y Caucete concentran la mayoría de los damnificados por el temporal
POR REDACCIÓN
La provincia de San Juan se encuentra afectada por las severas consecuencias del temporal de Santa Rosa, que ha provocado inundaciones, cortes de camino y daños materiales de consideración. Los equipos de asistencia del Gobierno de la Provincia se encuentran desplegados en un operativo permanente para brindar respuesta a la población afectada.
Hasta las 15:30 horas de hoy, el registro de asistencia proporcionada durante el sábado y el domingo permite cuantificar el impacto del temporal por departamento. El departamento de Chimbas registra el mayor número de familias asistidas, con 553 casos, seguido por Rawson con 415 y Caucete con 430. En Pocito se asistió a 243 familias, en 25 de Mayo a 203, y en Sarmiento y Santa Lucía a 200 en cada uno. En la Capital se registran 180 familias asistidas, en Albardón 175, y en Rivadavia y 9 de Julio 170 en cada uno. Completan la lista Angaco con 140 familias, Ullum con 120, y Zonda y San Martín con 100 cada uno.
Por otro lado, desde los departamentos de Iglesia, Valle Fértil, Jáchal y Calingasta no se han reportado pedidos de ayuda masivos. La situación en esas zonas ha sido manejada con la resolución de casos puntuales por parte del Ministerio de Desarrollo Humano, sin que se registraran hasta el momento necesidades de evacuación o asistencia alimentaria a gran escala. Las autoridades mantienen el monitoreo constante en estas regiones debido a posibles aislamientos.
Para solicitar ayuda o reportar una emergencia, se ha habilitado oficialmente el siguiente número de contacto: +54 9 2644 12-3158.