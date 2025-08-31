Provinciales > Emergencia por el temporal
Emergencia en San Juan: Número oficial para pedir ayuda es 2644123158
POR REDACCIÓN
La provincia de San Juan se ha visto afectada por las severas consecuencias de un temporal, que ha provocado inundaciones, cortes de caminos y daños materiales de consideración. Ante esta situación, el Gobierno de la Provincia ha desplegado un operativo interministerial para brindar asistencia a la población damnificada.
Para solicitar ayuda o reportar una emergencia, se ha habilitado oficialmente un número de contacto. Las personas que necesiten asistencia o deseen informar sobre una situación de emergencia pueden comunicarse al 2644123158. Este canal está disponible para coordinar la respuesta y asegurar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan en los departamentos impactados por el temporal.
Los equipos de asistencia se encuentran trabajando de manera permanente para responder a las necesidades de las familias afectadas. El operativo de asistencia ya ha alcanzado a más de 3.600 familias. Esta asistencia integral incluye la distribución de elementos de primera necesidad como colchones, frazadas, postes y láminas de nylon, además de la contención en centros de evacuados.