Publicidad
Publicidad

Provinciales > Emergencia por el temporal

Emergencia en San Juan: Número oficial para pedir ayuda es 2644123158

El Gobierno provincial asistió a más de 3600 familias con colchones, frazadas y alojamiento en centros de evacuación. Cómo contactarse para requerir asistencia.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El número para solicitar ayuda que habilitó el Gobierno de San Juan. FOTO: Gentileza

La provincia de San Juan se ha visto afectada por las severas consecuencias de un temporal, que ha provocado inundaciones, cortes de caminos y daños materiales de consideración. Ante esta situación, el Gobierno de la Provincia ha desplegado un operativo interministerial para brindar asistencia a la población damnificada.

Para solicitar ayuda o reportar una emergencia, se ha habilitado oficialmente un número de contacto. Las personas que necesiten asistencia o deseen informar sobre una situación de emergencia pueden comunicarse al 2644123158. Este canal está disponible para coordinar la respuesta y asegurar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan en los departamentos impactados por el temporal.

Publicidad

Los equipos de asistencia se encuentran trabajando de manera permanente para responder a las necesidades de las familias afectadas. El operativo de asistencia ya ha alcanzado a más de 3.600 familias. Esta asistencia integral incluye la distribución de elementos de primera necesidad como colchones, frazadas, postes y láminas de nylon, además de la contención en centros de evacuados.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS