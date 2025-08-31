Franco Colapinto culminó en la undécima posición en el Gran Premio de Países Bajos, disputado en el circuito de Zandvoort, en lo que constituyó su mejor desempeño desde su incorporación al equipo Alpine. Sin embargo, la carrera estuvo marcada por tensiones internas debido a las decisiones estratégicas del equipo, que generaron un visible descontento en el piloto argentino.

Durante la competencia, Alpine instruyó a Colapinto, quien se desempeñaba por delante de su compañero Pierre Gasly, que permitiera el adelantamiento del francés en la vuelta 17. La orden fue comunicada por el ingeniero de pista Stuart Barlow, quien solicitó el cambio de posiciones en la curva 1. Colapinto acató la instrucción, pero manifestó su disconformidad de inmediato a través de la radio, señalando la escasa ventaja que mantenía sobre Gasly en ese momento.

Posteriormente, la estrategia de seguridad implementada por el equipo afectó el desarrollo de la carrera del piloto argentino. Mientras Gasly permaneció en pista durante los periodos de safety car, Colapinto fue llamado a boxes en múltiples ocasiones, lo que resultó en una desventaja táctica. En las etapas finales de la carrera, el argentino se encontró obstaculizado por su compañero, quien circulaba con neumáticos desgastados, impidiéndole avanzar y luchar por ingresar a la zona de puntos.

La frustración de Colapinto se hizo evidente en sus comunicaciones por radio, donde solicitó reiteradamente que se instruyera a Gasly para que le permitiera el paso, y expresó su enojo mediante exclamaciones e insultos al finalizar la carrera. A pesar de ello, en declaraciones posteriores, el piloto reconoció su progreso en la adaptación al vehículo, pero criticó abiertamente la falta de eficacia en la estrategia colectiva del equipo.

Alpine, por su parte, no emitió declaraciones formales sobre las decisiones tomadas durante la carrera. La atención se centra ahora en el próximo Gran Premio de Italia, donde Colapinto buscará capitalizar su rendimiento y convertir su consistencia en sus primeros puntos con la escudería francesa.