El gendarme argentino Nahuel Gallo, quien recuperó la libertad a comienzos de marzo tras pasar 448 días detenido en Venezuela, se reunió con familiares del abogado Germán Giuliani, el único ciudadano argentino que continúa preso en ese país. El encuentro se realizó en Argentina y fue confirmado por la propia familia del abogado a través de redes sociales.

La reunión fue difundida por Vanesa Giuliani, hermana del abogado, quien compartió una fotografía del encuentro y explicó que participaron otros familiares del detenido, además de Gallo y su pareja, María Alexandra Gómez.

Según indicó la familia, el objetivo del encuentro fue mantener visible el caso y reforzar el pedido de liberación del abogado argentino. “Que siga alzando la voz por todos los que quedaron allá, por sus compañeros del Rodeo 1 y por mi hermano Germán Giuliani”, expresó la mujer en su publicación.

Giuliani permanece detenido en Venezuela desde mayo de 2025. De acuerdo con la información difundida por autoridades venezolanas, fue arrestado cuando se encontraba en una embarcación en el mar Caribe junto a un ciudadano serbio acusado de narcotráfico.

El caso tomó mayor notoriedad luego de la liberación de Gallo el 1 de marzo de 2026, quien había estado encarcelado e incomunicado durante más de un año en una prisión venezolana. Tras recuperar la libertad, el gendarme comenzó a participar de distintas reuniones y gestiones para visibilizar la situación de otros extranjeros que aún permanecen detenidos en ese país.

La familia de Giuliani insiste en mantener activo el reclamo internacional y espera que el caso continúe ganando repercusión para lograr su liberación.