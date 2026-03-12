La organización de la Finalissima, el partido que enfrenta al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa, atraviesa horas de incertidumbre. En España aseguran que el encuentro entre Argentina y España, previsto inicialmente para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar, podría trasladarse a Madrid por cuestiones de seguridad.

El cambio de sede se analiza a raíz de la inestabilidad en Medio Oriente, donde el conflicto entre potencias internacionales generó preocupación y llevó a suspender distintos eventos deportivos en Qatar. Ante ese escenario, las autoridades del fútbol comenzaron a evaluar alternativas para garantizar la realización del partido.

En ese contexto, la Real Federación Española de Fútbol propuso como escenario el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. El estadio del Real Madrid aparece como el principal candidato por su infraestructura y experiencia en la organización de grandes eventos internacionales.

Sin embargo, la posibilidad de disputar el partido en territorio español genera algunas reservas en el entorno de la Selección argentina, ya que podría interpretarse como una ventaja deportiva para el campeón europeo al perder el carácter neutral de la sede.

Las federaciones involucradas (UEFA, Conmebol, la Asociación del Fútbol Argentino y la federación española) mantienen negociaciones para definir el escenario definitivo en los próximos días. Mientras tanto, el objetivo de los organizadores es mantener la fecha prevista del 27 de marzo y evitar la suspensión del esperado duelo entre los campeones continentales.

La Finalissima reedita el formato que enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica, cuya última edición se disputó en 2022 en Wembley, cuando Argentina goleó a Italia y se quedó con el trofeo.