¿Cómo es el Ford prohibido en Europa que ahora conduce el Papa León XIV?

La Santa Sede ha incorporado un inesperado Ford Explorer Platinum 2026 a su flota, un SUV híbrido de siete plazas fabricado en la planta del South Side de Chicago que rompe con el papamóvil clásico. Esta elección posee un componente íntimo, ya que León XIV, nacido como Robert Francis Prevost, residió cerca de dicha factoría.

El montaje se realizó bajo estricta confidencialidad; los operarios supieron que trabajaban para un cliente VIP sin imaginar que era el sucesor de San Pedro. El vehículo, con un toque sobrio, mezcla la tradición vaticana con el orgullo industrial estadounidense.

El diseño interior fusiona ambos mundos con tapicería marrón, insignias de la bandera de Chicago y el skyline bordado en el apoyabrazos central. Las molduras lucen un grabado de la Basílica de San Pedro y el exterior porta matrículas con las leyendas “DA POPE” y “LEON XIV”.

Mecánicamente, cuenta con un bloque V6 de 3,3 litros y caja automática de diez marchas con 300 CV, pensado tanto para ciudad como para carretera y adaptado con una antena para sintonizar emisoras europeas. El CEO Jim Farley, al entregar las llaves, aseguró: “Se fijó en cada detalle personalizado”.

Aunque en Estados Unidos su precio base ronda los 51.000 dólares (unos 44.000 euros) antes de las modificaciones, esta versión híbrida no se comercializa en la Unión Europea por la apuesta eléctrica de Ford Europa.

El resultado es un guiño entre la tradición de los motores grandes y la necesidad de transición ecológica. Ford entregó al Pontífice cartas y fotos del equipo secreto de montaje, recibiendo a cambio rosarios bendecidos para los empleados. Este vehículo americano, híbrido y discreto, representa un símbolo que rompe los protocolos esperables.