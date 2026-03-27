Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos y se pierde el Mundial

La Selección Argentina recibió una pésima noticia durante el entrenamiento vespertino de este jueves, previo al amistoso ante Mauritania. El delantero Joaquín Panichelli sufrió una fuerte molestia y debió retirarse de la práctica entre lágrimas, a la espera de unos estudios médicos que finalmente confirmaron la gravedad de la situación.

Los exámenes realizados pasada la medianoche determinaron que el atacante se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, tratándose de la misma lesión que ya había padecido hace dos años.

Este infortunio termina con el sueño mundialista de Panichelli, quien no podrá pelear por un lugar en la lista definitiva para la cita en Estados Unidos, México y Canadá. El jugador del Racing de Estrasburgo, donde comparte plantel con Valentín Barco, atravesaba un presente brillante en la Ligue 1 de Francia, ubicándose como el máximo goleador del certamen con 16 conquistas.

Su gran desempeño europeo le había permitido debutar con la Albiceleste a fines de 2025 en un encuentro ante Angola, lo que motivó a Lionel Scaloni a citarlo nuevamente para observarlo de cerca. Pese a las expectativas iniciales de que fuera una dolencia menor, la confirmación de la rotura ligamentaria lo deja fuera de carrera para los próximos compromisos internacionales.