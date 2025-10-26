La voz de los referentes históricos de la política sanjuanina se hace sentir en cada elección. Este mediodía, el dirigente peronista José Luis Gioja cumplió con su deber cívico y dejó un fuerte mensaje de tono institucional y social ante la prensa. Gioja calificó la jornada como trascendental y puso el foco en los valores democráticos esenciales: "Es una jornada histórica en el país en el que hay que ir a votar con esperanza por la vigencia de las instituciones, por el respeto y esos bailes medio esotéricos que no hacen bien".

Su llamado a la ciudadanía se centró en canalizar el sentimiento a través del voto de manera constructiva, buscando frenar las políticas que afectan a los sectores más vulnerables. "Basta de castigar a los jubilados, a los médicos y la salud. Que la esperanza del voto sea eso y no bronca", sentenció, en un claro pedido para que el electorado elija pensando en las consecuencias sociales de su decisión.

Respecto al desarrollo de los comicios en San Juan, Gioja se mostró optimista en cuanto a la participación. Basándose en sus recorridos iniciales, auguró un buen número de votantes. "Veo muchas ganas de votar y las escuelas que recorrimos estábamos cerca del 30% y creo que el número de participación será bueno en San Juan", indicó.

El dirigente extendió una invitación a toda la población, especialmente a aquellos que aún no se acercaron a las urnas. "Invito a todos que participen porque necesitamos mucha democracia y que el gobierno acepte la voluntad de la gente", subrayó, defendiendo la necesidad de una democracia fuerte que sea respetada por quienes ejercen el poder.

En cuanto a su itinerario, Gioja mantendrá la intensa actividad que caracteriza a los líderes políticos en día de elecciones. "Ahora seguiré recorriendo algunas escuelas y a partir de las 18 esperaremos los resultados para luego irnos al PJ, sea el que sea el resultado", aseguró, mostrando una actitud de aceptación previa a conocer el escrutinio final.

El mensaje de José Luis Gioja, con su fuerte énfasis en la defensa de las instituciones y la convocatoria a un voto de esperanza, marca la postura del peronismo en esta elección crucial, donde la defensa de los derechos sociales y la plena vigencia democrática son temas centrales.