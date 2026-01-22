Una joven mujer de 19 años, identificada por medios internacionales como Piper James, fue hallada muerta en una playa de K’gari, en Australia, rodeada por aproximadamente diez dingos, los perros salvajes nativos de la región, después de haber salido a nadar sola temprano por la mañana del pasado lunes. La policía local todavía no ha determinado oficialmente si su muerte fue provocada por un ataque de los dingos o si se ahogó en el mar antes de que los animales llegaran, ya que permanece en curso una autopsia y posteriores análisis forenses para definir la causa exacta del deceso.

La joven, que había pasado varias semanas trabajando y viviendo en la isla mientras realizaba un viaje por Australia, habría salido a dar un paseo por la playa alrededor de las 5:00 a.m. con la intención de darse un baño en el mar, según relataron las autoridades, y fue encontrada casi una hora y media después, con su cuerpo rodeado por los dingos cerca de un sector conocido por sus restos de naufragio.

Según los investigadores, su cuerpo presenta heridas defensivas compatibles con haber sido tocado o interferido por los dingos, aunque esto no permite concluir aún si la causa principal de muerte fue el ataque o si ocurrió antes, como producto de una inmersión, y luego los dingos se acercaron al cuerpo. La autopsia y exámenes posteriores serán clave para establecer la secuencia exacta de los hechos.

El suceso generó conmoción entre la comunidad turística y autoridades ambientales, dado que K’gari (Isla Fraser) es un destino popular pero también un área natural protegida donde los dingos son parte de la fauna silvestre y se han observado episodios de acercamientos agresivos a humanos en los últimos años, lo que lleva a las autoridades a reforzar advertencias de seguridad para los visitantes.