La expectativa por el crecimiento de la actividad minera comenzó a generar movimientos en el mercado inmobiliario de San Juan. Es que desarrolladores privados analizan la construcción de nuevos barrios en los departamentos de Rivadavia y Santa Lucía. En el sector estiman que a mediados de este año podría cerrarse el primer contrato vinculado a estas construcciones.

Así lo confirmó Leonardo Pérez, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, a DIARIO HUARPE. En los últimos meses se registró un aumento en el interés de inversores de otras provincias por adquirir tierras para futuros proyectos. Según explicó, al menos cuatro desarrolladoras están buscando terrenos de más de 15 hectáreas para impulsar los proyectos urbanísticos.

“La minería sí ha generado muchas consultas de gente de Argentina, no extranjeros, pero sí de otras provincias, de inversores para galpones, para barrios privados y desarrolladores que quieren venir a instalarse”, señaló el vicepresidente.

El referente del sector explicó que las primeras consultas comenzaron a mediados del año pasado, cuando inversores y desarrolladores empezaron a analizar el mercado inmobiliario local ante las expectativas por el crecimiento de la minería. Con el paso de los meses, esos contactos iniciales fueron avanzando hacia instancias más concretas.

“Antes eran consultas para conocer el mercado y ver qué podía pasar con la minería. Ahora ya se están manejando ofertas, se pide factibilidad de uso de suelo y se avanza en negociaciones”, detalló Pérez.

En ese contexto, explicó que se trata de operaciones de gran magnitud y negociaciones complejas, por lo que los tiempos de cierre suelen ser más extensos. En ese sentido, Pérez estimó que a mediados de 2026 podría firmarse el primer contrato vinculado a estos desarrollos para que luego comenzar con la construcción de los barrios.

De esta manera, las expectativas por la actividad minera comienzan a reflejarse en el movimiento del mercado inmobiliario local. Los proyectos incluyen tanto el desarrollo de barrios como la construcción de galpones y espacios vinculados a la logística y la actividad industrial.

Los departamentos más buscados

En el segmento de desarrollos habitacionales, los departamentos con mayor demanda siguen siendo Rivadavia y Santa Lucía.

Pérez explicó que Rivadavia continúa siendo la zona preferida para barrios privados, aunque existe una limitada disponibilidad de tierras de gran tamaño. “Rivadavia sigue siendo el número uno, pero hay muy pocas tierras grandes disponibles, por eso Santa Lucía también está bastante demandada”, indicó.

Entre las áreas que analizan los desarrolladores aparecen sectores cercanos al barrio Huarpe y la zona de Sargento Cabral, entre Cabaña y Calívar. En Santa Lucía, en tanto, hay búsquedas de terrenos en sectores próximos a Roque Sáenz Peña y Colón, y también sobre la avenida Libertador, entre Hipólito Yrigoyen y San Lorenzo.

Proyectos de gran escala

De acuerdo con los datos que maneja el sector inmobiliario, las desarrolladoras privadas buscan terrenos grandes para impulsar proyectos urbanísticos de gran escala. Según estimaciones del sector, los nuevos proyectos mineros podrían generar entre 7.000 y 10.000 empleos directos, lo que incrementaría la demanda de viviendas en la provincia.

En ese marco, el objetivo es construir barrios de entre 220 y 250 lotes, con terrenos que rondarían los 500 a 550 metros cuadrados. Este tipo de desarrollos permitiría incorporar infraestructura complementaria, como espacios comerciales o pequeños centros de servicios. “Buscan proyectos grandes por un tema de desarrollo y de expensas, incluso para poder sumar algún street center. En barrios chicos eso no se puede desarrollar”, explicó Pérez.

Además, advirtió que actualmente la oferta inmobiliaria disponible es limitada frente a la posible llegada de nuevos trabajadores vinculados a la actividad minera. “Hoy no hay tantos inmuebles disponibles en el mercado, ni para compra ni para alquiler, si llegan trabajadores con sus familias”, concluyó.